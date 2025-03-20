Ярмолюк дебютировал за сборную Украины

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Игра проходит для нас не лучшим образом – горим 0:1, и при этом травмы получили два правых защитника. В первом тайме поле покинул Конопля, а во втором травмировался и Алексей Сыч, который вышел вместо Ефима.

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На 62-й минуте от Реброва прошла серия замен, вышел на поле и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк, для которого это дебют в национальной сборной Украины.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.