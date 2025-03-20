  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмолюк дебютировал за сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмолюк дебютировал за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вышел на замену в матче с Бельгией

Ярмолюк дебютировал за сборную Украины

Фото: пресслужба УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Игра проходит для нас не лучшим образом – горим 0:1, и при этом травмы получили два правых защитника. В первом тайме поле покинул Конопля, а во втором травмировался и Алексей Сыч, который вышел вместо Ефима.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 62-й минуте от Реброва прошла серия замен, вышел на поле и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк, для которого это дебют в национальной сборной Украины.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем
yellow-arrow
Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность
Украина Бельгия Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости