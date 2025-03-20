Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмолюк дебютировал за сборную Украины
Вышел на замену в матче с Бельгией
Фото: пресслужба УАФ
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Игра проходит для нас не лучшим образом – горим 0:1, и при этом травмы получили два правых защитника. В первом тайме поле покинул Конопля, а во втором травмировался и Алексей Сыч, который вышел вместо Ефима.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На 62-й минуте от Реброва прошла серия замен, вышел на поле и хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк, для которого это дебют в национальной сборной Украины.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке