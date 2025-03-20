Без слов. Дебютант травмировался в матче сборной Украины

Дебютант травмировался в матче сборной Украины.

На 56-й минуте защитник львовских "Карпат" Алексей Сыч сел на газон. На поле появились медики, которые охлаждали ногу и разминали колено.

Защитника вывели за пределы поля. Врачи продолжали охлаждать ногу. После Сыч начал делать пробежку. На 58-й минуте Сыч, прихрамывая, вернулся на газон, но через несколько секунд защитник присел на поле.

Сергей Ребров сделал замену. Вместо Сыча вышел Егор Ярмолюк, это дебют для хавбека.

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Напомним, что после первого тайма Украина уступает Бельгии со счетом 0:1.