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Без слов. Дебютант травмировался в матче сборной Украины
Он вышел на замену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дебютант травмировался в матче сборной Украины.
На 56-й минуте защитник львовских "Карпат" Алексей Сыч сел на газон. На поле появились медики, которые охлаждали ногу и разминали колено.
Защитника вывели за пределы поля. Врачи продолжали охлаждать ногу. После Сыч начал делать пробежку. На 58-й минуте Сыч, прихрамывая, вернулся на газон, но через несколько секунд защитник присел на поле.
Сергей Ребров сделал замену. Вместо Сыча вышел Егор Ярмолюк, это дебют для хавбека.
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Напомним, что после первого тайма Украина уступает Бельгии со счетом 0:1.
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