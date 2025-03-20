Национальная сборная Украины
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Замена сыграла - Гуцуляк забил Куртуа и сравнял счет в матче с Бельгией!. ВИДЕО
1:1 в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.
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Ну а после перерыва сыграла замена Реброва. Гуцуляк, который вышел на замену, подкараулил ошибку защитника, подобрал мяч и пробил мимо Куртуа! 1:1!
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Don_Benito (Буча)
20.03.2025 в 23:17
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