Есть! Ванат! Владислав вывел Украину вперед в матче с Бельгией! ВИДЕО

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну а после перерыва сыграла замена Реброва. Гуцуляк, который вышел на замену, подкараулил ошибку защитника, подобрал мяч и пробил мимо Куртуа!

Ну а еще через 7 минут Ванат, который также вышел на замену, вывел нашу команду вперед, замкнув прострел от Цыганкова! 2:1 на 75-й минуте!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.