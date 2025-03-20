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Есть! Ванат! Владислав вывел Украину вперед в матче с Бельгией! ВИДЕО
2:1 в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.
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Ну а после перерыва сыграла замена Реброва. Гуцуляк, который вышел на замену, подкараулил ошибку защитника, подобрал мяч и пробил мимо Куртуа!
Ну а еще через 7 минут Ванат, который также вышел на замену, вывел нашу команду вперед, замкнув прострел от Цыганкова! 2:1 на 75-й минуте!
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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