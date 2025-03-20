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Национальная сборная Украины

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Есть! Ванат! Владислав вывел Украину вперед в матче с Бельгией! ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

2:1 в матче

Есть! Ванат! Владислав вывел Украину вперед в матче с Бельгией! ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.

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Ну а после перерыва сыграла замена Реброва. Гуцуляк, который вышел на замену, подкараулил ошибку защитника, подобрал мяч и пробил мимо Куртуа!

Ну а еще через 7 минут Ванат, который также вышел на замену, вывел нашу команду вперед, замкнув прострел от Цыганкова! 2:1 на 75-й минуте!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Украина Бельгия Владислав Ванат
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1 голосов
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
20.03.2025 в 23:34
Це, мабуть, перший його гол дійсно сильному супернику? Дай боже - не останній...
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Комментарии 4
Don_Benito (Буча)
20.03.2025 в 23:34
Це, мабуть, перший його гол дійсно сильному супернику? Дай боже - не останній...
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2
0
vlotko (Броди)
20.03.2025 в 23:37
Другий
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0
0
Don_Benito (Буча)
20.03.2025 в 23:39
А перший?
 
0
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Don_Benito (Буча)
21.03.2025 в 00:27
А, дійсно трохи в нього вже є "скальпів" - Галатасарай, Чехія, Шахтар. Але Бельгія - наразі, мабуть, найбільше досягнення
 
0
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