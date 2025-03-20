  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. И Забарный в деле! Илья занес третий гол бельгийцам. ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И Забарный в деле! Илья занес третий гол бельгийцам. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

3:1 в матче

И Забарный в деле! Илья занес третий гол бельгийцам. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.

Ну а после перерыва сыграли замены Реброва. Сначала Гуцуляк забил после ошибки защитника, затем второй гол положил Ванат.

Ну а на 79-й минуте после розыгрыша углового и навеса Зинченко Забарный ногой-клюшкой с метра занес мяч в сетку!

Невероятно, но 3:1!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем
yellow-arrow
Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность
Украина Бельгия Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
20.03.2025 в 23:33
От вам і Бельгія з Куртуа і Лукаку. Таке враження, що вони фізично підсіли.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlotko (Броди)
20.03.2025 в 23:33
От вам і Бельгія з Куртуа і Лукаку. Таке враження, що вони фізично підсіли.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости