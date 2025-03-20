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И Забарный в деле! Илья занес третий гол бельгийцам. ВИДЕО
3:1 в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.
Ну а после перерыва сыграли замены Реброва. Сначала Гуцуляк забил после ошибки защитника, затем второй гол положил Ванат.
Ну а на 79-й минуте после розыгрыша углового и навеса Зинченко Забарный ногой-клюшкой с метра занес мяч в сетку!
Невероятно, но 3:1!
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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