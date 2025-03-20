И Забарный в деле! Илья занес третий гол бельгийцам. ВИДЕО

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играет с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.

Ну а после перерыва сыграли замены Реброва. Сначала Гуцуляк забил после ошибки защитника, затем второй гол положил Ванат.

Ну а на 79-й минуте после розыгрыша углового и навеса Зинченко Забарный ногой-клюшкой с метра занес мяч в сетку!

Невероятно, но 3:1!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.