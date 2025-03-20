Лига наций. Украина – Бельгия 3:1. Невероятный камбек команды Реброва

Лига наций

Плей-офф дивизиона А, первый матч

"Эстадио Энрике Рока" (Мурсия)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Перед матчем казалось, что выбор Сергея Реброва достаточно предсказуем. Единственным серьезным вопросом оставалось место левого вингера. Наставник "сине-желтых" решил доверить там место номинальному полузащитнику Георгию Судакову. Но было и еще одно интересное решение: впервые со времен Евро-2024 в основной состав вернулся Андрей Лунин.

Сначала у украинского голкипера было не слишком много работы. Очень активно начали именно номинальные хозяева. Несколько быстрых атак разогнали “сине-желтые”. На третьей минуте дальним ударом Цыганков попытался поразить правый угол – на месте уверенно сыграл Куртуа. На шестой минуте уже был второй выстрел в створ бельгийцев, но с ударом Яремчука по центру снова справился Тибо.

Эстафету атак переняли хозяева. В частности, моторчиком команды был Кевин де Брюйне. Поначалу вышло неудачно: на 10 минуте он пробил куда-то вообще по воробьям. Спустя еще минуту у Троссара была куда лучшая позиция, но его обводной удар обвел и ворота. И после затишья на 32 минуте Кевин опасно простреливал – Лунин уверенно перехватил ногой. Впоследствии с того же левого фланга полузащитник "Ман Сити" стрелял в ближний – попал во внешнюю часть ворот.

Между попытками де Брюйне обострить была и потеря для Украины. Конопля после столкновения с оппонентом попытался продолжить игру, но все же его заменил Сыч. А на 40-й минуте Бельгия вышла вперед.

Гости заработали стандарт на левом фланге и реализовали его. Сделала это звездная двойка: де Брюйне и Лукаку. Первый – навесил, второй – забил головой. Как-то очень одиноко выглядел этот коренастый нападающий в пространстве борьбы между Сычем и Яремчуком.

На 43 минуте Судаков прекрасной длинной передачей направо развил контратаку подопечных Реброва. На том фланге Цыганков и Зинченко сыграли эффектную стеночку, но дальше прострел Виктора увяз под опекой ног бельгийцев. Это было первое серьезное наступление украинцев за полчаса встречи.

На самом старте второго тайма снова инициатива была за бельгийцами. Лунин потянул удары де Брюйне за три минуты: сначала дальний, потом – из пределов штрафной. Но Украина ответила гораздо лучше. Зинченко на 60 минуте прямым ударом со стандарта попал в штангу, а добивание Цыганкова забрал Куртуа. Супермомент.

Дальше – снова беда. Еще один правый защитник травмировался. Сыч не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Гуцуляк. В итоге Зинченко играл дело в обороне, Судаков вернулся в центр. Но это беда, ставшая счастьем. Потому что было что-то невероятное.

Гуцуляк стал джокером! Гол Украины на 66-й минуте пришел из прессинга. Гуцуляк поймал на ошибке де Винтера, обокрал его, вышел один на один из Куртуа и переиграл голкипера. Дебютный гол для Алексея в шестом матче за сборную. Более того, практически сразу у него был еще один момент, однако от дубля отделил неточный удар. Сам за голову схватился вингер.

Что произошло после этого? Взрыв эмоций от стадиона, ответная игра от подопечных Реброва. Они засели на чужой половине поля, а на 73-й минуте превратили это в гол. После замечательной комбинации и прострела Цыганкова с фланга в одно касание забил Ванат.

Еще шесть минут и счет на табло уже 3:1! Два угловых подряд выполнили подопечные Реброва и со второго забил Забарный. Атака второй волной завершилась результативным навесом Зинченко, который работал с той же не своей позиции. Да, сборная умеет и использовать стандарты в свою пользу. Прогресс во всех направлениях, воплощенный в результате.

Пытался Руди Гарсия усилить игру заменами. Салемакерс, к примеру, неплохо вошел. Однако гости серьезных проблем Лунину в конце матча не создали.

Невероятная победа в волевом стиле. Однако это только первый тайм из двух. Следующий состоится в воскресенье, 23 марта, в Генке.

Украина – Бельгия 3:1

Голы: Гуцуляк 66, Ванат 73, Забарный 79 – Лукаку 40

Украина: Лунин – Конопля (Сыч 25 (Ярмолюк 62)), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный (Назарина 88) – Цыганков, Шапаренко (Ванат 62), Зинченко, Судаков – Яремчук (Гуцуляк 62)

Бельгия: Куртуа – Менье, Мехеле, де Винтер (Николя 80), Дебаст, де Кейпер (Мокио 88) – Тилеманс, де Брюйне (Ванакен 70), Троссар (Салемакерс 80) – Лукаку, де Кетеларе (Лукебакио)

Предупреждение: Тилеманс 68