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Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии
Болельщики сделали свой выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии.
Лучшим игроком матча стал защитник и автор третьего гола сборной Украины Илья Забарный. Он получил 25% голосов.
На втором месте оказался вратарь сборной Украины Андрей Лунин. За него отдали голос 21% болельщиков.
Третье место досталось автору голевой передачи на третий гол Александру Зинченко - за него отдали голос 17% голосов.
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Напомним, что сборная Украины победила сборную Бельгии со счетом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.
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