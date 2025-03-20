Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии.

Лучшим игроком матча стал защитник и автор третьего гола сборной Украины Илья Забарный. Он получил 25% голосов.

На втором месте оказался вратарь сборной Украины Андрей Лунин. За него отдали голос 21% болельщиков.

Третье место досталось автору голевой передачи на третий гол Александру Зинченко - за него отдали голос 17% голосов.

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Напомним, что сборная Украины победила сборную Бельгии со счетом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.