  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии

Национальная сборная Украины

Болельщики сделали свой выбор

Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии.

Лучшим игроком матча стал защитник и автор третьего гола сборной Украины Илья Забарный. Он получил 25% голосов.

Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии - изображение 1

На втором месте оказался вратарь сборной Украины Андрей Лунин. За него отдали голос 21% болельщиков.

Третье место досталось автору голевой передачи на третий гол Александру Зинченко - за него отдали голос 17% голосов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Украины победила сборную Бельгии со счетом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.

По теме
yellow-arrow
Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем
yellow-arrow
Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность
Украина Бельгия Лига Наций Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
21.03.2025 в 00:27
Дивився я на того Зіну в першому таймі і тиснули мене смутні думки: "Та він лівий, повністю ЛІВИЙ!!!" А в другому все перевернулося шкереберть - він правий, кращий в тому матчі ПРАВИЙ!!!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
21.03.2025 в 00:27
Дивився я на того Зіну в першому таймі і тиснули мене смутні думки: "Та він лівий, повністю ЛІВИЙ!!!" А в другому все перевернулося шкереберть - він правий, кращий в тому матчі ПРАВИЙ!!!
Ответить
0
0
CVK1993 (Рівне)
21.03.2025 в 00:03
Повністю згоден з визначенням трьох кращих гравців матчу. Забарний супер.Дивлюсь на його гру і згадую Бекенбауера. Не менше . Не здивуюся якщо він дійсно перейде в Реал. Лунін показав, що він може зіграти краще Куртуа. Зінченко лідер збірної, може класно зіграти де потрібно.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
20.03.2025 в 23:52
Я за Зінченка.
Ответить
3
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости