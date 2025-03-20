Национальная сборная Украины
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Обновил свой же рекорд. Ребров одержал 6-ю волевую победу во главе сборной Украины
Украина обыграла Бельгию 3:1
uaf.ua
В первом матче плей-офф раунда Лиги Наций сборная Украины в Мурсии принимала Бельгию и
Для Сергея Реброва это 6-я волевая победа в 23 матчах во главе сборной Украины. Тренер обновил свой же рекорд по этому показателю.
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50-летний специалист возглавляет украинскую сборную с весны 2023-го.
Напомним, что ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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