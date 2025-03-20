Обновил свой же рекорд. Ребров одержал 6-ю волевую победу во главе сборной Украины

В первом матче плей-офф раунда Лиги Наций сборная Украины в Мурсии принимала Бельгию и одержала волевую победу 3:1.

Для Сергея Реброва это 6-я волевая победа в 23 матчах во главе сборной Украины. Тренер обновил свой же рекорд по этому показателю.

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50-летний специалист возглавляет украинскую сборную с весны 2023-го.

Напомним, что ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта.