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Национальная сборная Украины

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Обновил свой же рекорд. Ребров одержал 6-ю волевую победу во главе сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина обыграла Бельгию 3:1

Обновил свой же рекорд. Ребров одержал 6-ю волевую победу во главе сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

В первом матче плей-офф раунда Лиги Наций сборная Украины в Мурсии принимала Бельгию и одержала волевую победу 3:1.

Для Сергея Реброва это 6-я волевая победа в 23 матчах во главе сборной Украины. Тренер обновил свой же рекорд по этому показателю.

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50-летний специалист возглавляет украинскую сборную с весны 2023-го.

Напомним, что ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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