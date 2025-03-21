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Алексей Гуцуляк: Хочу первый гол посвятить всем болельщикам, всем нашим бойцам
Автор первого гола сборной Украины прокомментировал матч
Полісся
Автор первого гола сборной Украины в матче против Бельгии Алексей Гуцуляк прокомментировал поединок (3:1).
Полузащитник "Полесья" забил дебютный гол в своей карьере за сборную и рассказал, кому его посвятил.
"Сделали все, что могли. Это первый гол за сборную. Хочу его посвятить всем болельщикам, всем нашим бойцам. Держимся, Украина! Я думаю мы победим и все будет хорошо.
Зашкаливали эмоции, было тяжело. Главное, что команда победила. Перевернули игру. Вышли на замену и перевернули игру. Эмоции переполняют.
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У нас еще есть вторая игра, поэтому нужно не расслабляться. Нужно подготовиться, восстановиться. Он был тяжелее сегодняшнего", - сказал Гуцуляк.
Футболист сравнил сегодняшнюю сборную с той, что была на Евро-2024.
"Думаю, что настроились и понимаем, что нужно побеждать в такую трудную минуту и делать все возможное", - заявил полузащитник.
Сборная Украины победила сборную Бельгии в первом матче за повышение в Дивизион А со счетом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта.
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