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Алексей Гуцуляк: Хочу первый гол посвятить всем болельщикам, всем нашим бойцам

Национальная сборная Украины
Обновлено

Автор первого гола сборной Украины прокомментировал матч

Алексей Гуцуляк: Хочу первый гол посвятить всем болельщикам, всем нашим бойцам

Полісся

Новина українською

Автор первого гола сборной Украины в матче против Бельгии Алексей Гуцуляк прокомментировал поединок (3:1).

Полузащитник "Полесья" забил дебютный гол в своей карьере за сборную и рассказал, кому его посвятил.

"Сделали все, что могли. Это первый гол за сборную. Хочу его посвятить всем болельщикам, всем нашим бойцам. Держимся, Украина! Я думаю мы победим и все будет хорошо.

Зашкаливали эмоции, было тяжело. Главное, что команда победила. Перевернули игру. Вышли на замену и перевернули игру. Эмоции переполняют.

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У нас еще есть вторая игра, поэтому нужно не расслабляться. Нужно подготовиться, восстановиться. Он был тяжелее сегодняшнего", - сказал Гуцуляк.

Футболист сравнил сегодняшнюю сборную с той, что была на Евро-2024.

"Думаю, что настроились и понимаем, что нужно побеждать в такую трудную минуту и делать все возможное", - заявил полузащитник.

Сборная Украины победила сборную Бельгии в первом матче за повышение в Дивизион А со счетом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.03.2025 в 00:04
Вітання!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.03.2025 в 00:04
Вітання!
Ответить
0
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