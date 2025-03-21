Ребров: В первом тайме с Бельгией где-то опасались, а после перерыва увидели, что можно играть

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo подвел итог первого матча плей-офф раунда Лиги Наций с Бельгией (3:1).

"Эмоции не очень переполняют. Мы сыграли только первый матч. Я думаю, всем второй тайм понравился сегодня. Впереди второй поединок. Чего будет стоить вторая игра, если мы не будем в ней такими же сконцентрированными?"

"Мы пытались прессинговать до перерыва, но нам не очень это удавалось. Во втором тайме мы сделали коррективы, имели моменты. Благодарен ребятам за то, что они хотели этой победы. Сегодня празднуем, но готовимся ко второму матчу".

"Смена тактики на три защитника? Мы не делали этого. Почему раскачиваемся только во втором тайме? Мы играли против Бельгии. Это топ-соперник, все это понимают, это топ-игроки. В первом тайме где-то опасались, а после перерыва увидели, что можно играть".

"Конопля и Сыч? Посмотрим. Сейчас сделаем все необходимое. Я надеюсь, что ребята восстановятся. Но там серьезные повреждения".

"Во втором тайме трибуны почувствовали, что ребята показывают такой футбол, который они желают видеть. Действительно, была очень большая поддержка, мы очень благодарны. Всем понравилось здесь играть".

"Я сказал ребятам, что нужно отпраздновать и восстанавливаться. Будем готовиться", - сказал Ребров.

Напомним, что ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта.