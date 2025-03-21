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Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность

Национальная сборная Украины

Гол Гуцуляка стал переломным

Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции подвел итог первого матча плей-офф раунда Лиги Наций с Бельгией (3:1).

— Как прокомментируете игру сравнявшего счет Алексея Гуцуляка?

— Я знаю очень хорошо Алексея. Ему не нужно было что-либо говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, потому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он очень сильно помог команде.

— Как вы можете объяснить то, что произошло во втором тайме ?

— Мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.

— Как вы оцените такую ​​безумную поддержку со стороны болельщиков?

— Я благодарен всем пришедшим болельщикам. Они поддерживали команду, благодаря которой мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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