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Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность
Гол Гуцуляка стал переломным
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции подвел итог
— Как прокомментируете игру сравнявшего счет Алексея Гуцуляка?
— Я знаю очень хорошо Алексея. Ему не нужно было что-либо говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, потому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он очень сильно помог команде.
— Как вы можете объяснить то, что произошло во втором тайме ?
— Мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.
— Как вы оцените такую безумную поддержку со стороны болельщиков?
— Я благодарен всем пришедшим болельщикам. Они поддерживали команду, благодаря которой мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.
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