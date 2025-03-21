Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после первого матча плей-офф раунда Лиги Наций с Бельгией (3:1) рассказал о кадровой ситуации.

Напомним, что в этом поединке получили травмы два правых защитника украинской команды – Ефим Конопля и Алексей Сыч.

— Известно ли, насколько тяжелы травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча?

– Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Я надеюсь, что мы будем рассчитывать на всех игроков.

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— Может ли быть вызван фланговый защитник?

— Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо.