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Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем
Ответная игра уже через два дня
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после
Напомним, что в этом поединке получили травмы два правых защитника украинской команды – Ефим Конопля и Алексей Сыч.
— Известно ли, насколько тяжелы травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча?
– Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Я надеюсь, что мы будем рассчитывать на всех игроков.
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— Может ли быть вызван фланговый защитник?
— Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо.
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