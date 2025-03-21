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Зинченко – о матче против Бельгии: Были сделаны правильные выводы в перерыве
Удалось перевернуть игру
УАФ/Дан Балашов
Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко во флеш зоне после матча против Бельгии прокомментировал этот поединок плей-офф Лиги наций. Его слова передаёт корреспондент UA-Футбол.
" – Получили положительный результат. Я считаю, что были сделаны правильные выводы в перерыве. Мы вышли во втором тайме и нам удалось изменить игру".
– Не такая сборная Бельгии и страшна, как ее рисовали?
– Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле. Все мы понимаем, что вторая игра будет совсем другая, они ведь будут играть дома, трибуны будут их гнать вперед. И все мы понимаем, какие футболисты у этой сборной, и на что они способны. Поэтому готовимся, нужно двигаться дальше.
Также скажу, что очень жаль, что ребята получили травмы. Надеюсь, что они ушли от серьезных повреждений и вернутся быстрее”, – сказал Зинченко.
Александр вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В его активе результативная передача Илье Забарному. Этот ассист стал седьмым для него в составе сборной Украины.
Ответный матч состоится 23 марта в Генке. Старт запланирован на 21:45 по Киеву.
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