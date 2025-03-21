Сборная Украины одержала юбилейную победу в официальном матче.

Победа в первом стыковом матче Лиги Наций над сборной Бельгии стала для Украины 90-й в официальных турнирах. Впервые сборная Украины победила в официальном турнире 13 ноября 1994 года в матче против Эстонии (3:0).

Напомним, что сборная Украины обыграла Бельгию со счётом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.

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