Национальная сборная Украины
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Сборная Украины одержала юбилейную победу в официальном матче
Есть дополнительный повод порадоваться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины одержала юбилейную победу в официальном матче.
Победа в первом стыковом матче Лиги Наций над сборной Бельгии стала для Украины 90-й в официальных турнирах. Впервые сборная Украины победила в официальном турнире 13 ноября 1994 года в матче против Эстонии (3:0).
Напомним, что сборная Украины обыграла Бельгию со счётом 3:1. Ответный матч состоится 23 марта в Генке.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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