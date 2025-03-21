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В третий раз под руководством Реброва Украина забила более двух мячей в официальной встрече
Желто-синие в последнее время не могут похвастаться высокой результативностью
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Поединок против Бельгии стал 19-м официальным для Сергея Реброва во главе национальной команды. До начала этого противостояния сборная всего дважды отмечалась более двух раз в матче.
В 2023 году главный коллектив страны обыграл Северную Македонию (3:2) и Мальту (3:1) в квалификации чемпионата Европы. Если принимать во внимание спарринги, то результативных встреч станет немного больше.
В июне 2023-го "желто-синие" сыграли 3:3 с Германией в товарищеском поединке, а накануне континентального первенства разгромили Молдову (4:0).
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