Определился возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026.

В 1/4 финала Лиги Наций сборная Хорватии обыграла сборную Францию (2:0).

Победитель этой пары станет соперником сборной Украины с первой корзины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026. Окончательно команда определится 23 марта, когда пройдёт ответный матч.

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Напомним, что соперники Украины в группе отбора к мундиалю кроме Хорватии / Франции – Исландия и Азербайджан.