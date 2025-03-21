Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
Два варианта – оба сложные соперники
Фото - Luka Stanzl / Pixsell / MB Me
Определился возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026.
В 1/4 финала Лиги Наций сборная Хорватии обыграла сборную Францию (2:0).
Победитель этой пары станет соперником сборной Украины с первой корзины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026. Окончательно команда определится 23 марта, когда пройдёт ответный матч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что соперники Украины в группе отбора к мундиалю кроме Хорватии / Франции – Исландия и Азербайджан.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Рейтинги - посіви - коефіцієнти
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лига наций. Украина – Бельгия 3:1. Невероятный камбек команды Реброва
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн