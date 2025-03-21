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Национальная сборная Украины

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В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026

Национальная сборная Украины
Обновлено

Два варианта – оба сложные соперники

В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026

Фото - Luka Stanzl / Pixsell / MB Me

Новина українською

Определился возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026.

В 1/4 финала Лиги Наций сборная Хорватии обыграла сборную Францию (2:0).

Победитель этой пары станет соперником сборной Украины с первой корзины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026. Окончательно команда определится 23 марта, когда пройдёт ответный матч.

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Напомним, что соперники Украины в группе отбора к мундиалю кроме Хорватии / Франции – Исландия и Азербайджан.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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