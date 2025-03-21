Матвиенко вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной

Николай Матвиенко провел 75 встреч в составе "сине-желтых". Он догнал по этому показателю главного тренера команды Сергея Реброва. Только 8 футболистов сыграли больше в национальном коллективе.

Топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной

Андрея Ярмоленко – 124;

Андрей Шевченко – 111;

Андрей Пятов – 102;

Руслан Ротань – 100;

Олег Гусев – 98;

Александр Шовковский – 92;

Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко – 87;

Сергей Ребров, Николай Матвиенко – 75.

Уже в этом году в списке может появиться Александр Зинченко.