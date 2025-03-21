Национальная сборная Украины
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Матвиенко вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной
Защитник Шахтера присоединился к легендам
Фото: УАФ
Николай Матвиенко провел 75 встреч в составе "сине-желтых". Он догнал по этому показателю главного тренера команды Сергея Реброва. Только 8 футболистов сыграли больше в национальном коллективе.
Топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной
- Андрея Ярмоленко – 124;
- Андрей Шевченко – 111;
- Андрей Пятов – 102;
- Руслан Ротань – 100;
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- Олег Гусев – 98;
- Александр Шовковский – 92;
- Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко – 87;
- Сергей Ребров, Николай Матвиенко – 75.
Уже в этом году в списке может появиться Александр Зинченко.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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