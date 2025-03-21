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Матвиенко вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной

Национальная сборная Украины

Защитник Шахтера присоединился к легендам

Матвиенко вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной

Фото: УАФ

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Николай Матвиенко провел 75 встреч в составе "сине-желтых". Он догнал по этому показателю главного тренера команды Сергея Реброва. Только 8 футболистов сыграли больше в национальном коллективе.

Топ-10 игроков по количеству матчей в истории сборной

  • Андрея Ярмоленко – 124;
  • Андрей Шевченко – 111;
  • Андрей Пятов – 102;
  • Руслан Ротань – 100;
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  • Олег Гусев – 98;
  • Александр Шовковский – 92;
  • Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко – 87;
  • Сергей Ребров, Николай Матвиенко – 75.

Уже в этом году в списке может появиться Александр Зинченко.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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