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"Так держать". Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций

Национальная сборная Украины

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"Так держать". Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций

Фото: facebook.com/shevaofficial

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Президент УАФ Андрей Шевченко лаконично прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

"Молодцы, ребята. Так держать. Отличная работа, команда", - написал Шевченко в Instagram.

Ответный матч между подопечными Сергея Реброва и бельгийцами пройдет в воскресенье, 23 марта.

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"Так держать". Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций - изображение 1

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Андрей Шевченко Украина Бельгия Лига Наций УАФ
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Источник:
Андрій Шевченко
Опубликовал: Александр Бураков
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