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"Так держать". Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций
Не зря приезжал в Испанию на игру
Фото: facebook.com/shevaofficial
Президент УАФ Андрей Шевченко лаконично прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
"Молодцы, ребята. Так держать. Отличная работа, команда", - написал Шевченко в Instagram.
Ответный матч между подопечными Сергея Реброва и бельгийцами пройдет в воскресенье, 23 марта.
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Источник:Андрій Шевченко
Опубликовал: Александр Бураков
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