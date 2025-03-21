Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выложил пост в социальных сетях после победы над Бельгией (3:1) в первой игре плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A.

"Первый тайм сыгран, готовимся ко второму. Спасибо за поддержку", – написал Лунин.

Ответный матч между национальными командами состоится 23 марта, в бельгийском Генке.



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