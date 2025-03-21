Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией

Сборная Украины в очередной раз побеждает в матче, сыграв абсолютно два разных тайма. Обычно Сергей Станиславович относится к заменам достаточно скептически и не часто делает на них особый акцент, тем более в важных матчах, подобных этому. Однако в испанской Мурсии, где наша сборная проводила этот номинально домашний матч, футболисты не собирались отдыхать и загорать под испанским солнышком, а вышли заряженными на результат, с пониманием, что в ответном матче в бельгийском Генке будет труднее, чем на "Нуэве-Кондомине".

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Сама игра началась с сумбурных действий обеих команд, которые первые секунды поединка пытались избавиться от мяча и отдать его друг другу. Однако уже через несколько минут сборная Украины смогла показать, кто в "испанском доме" хозяин, создав к шестой минуте два опасных момента, закончившихся ударами по воротам одного из лучших голкиперов мира Тибо Куртуа, "вернувшегося домой блудного сына”. Его конкурент по позиции в мадридском "Реале" Андрей Лунин несколько внезапно вышел в старте в воротах сборной Украины. Тренерский штаб понимал, насколько это будет важный матч для Андрея, который после провального матча на Евро-2024 с Румынией (0:3) впервые вышел в старте.

Возвращаясь к игре, бельгийцы смогли довольно быстро забрать мяч под свой контроль, пытаясь "раскачать" защиту нашей сборной. Из-за схемы, которую сначала "рисовали" с тремя центральными защитниками (Дебаст, Де Винтер, Мехеле) и двумя "латералями" (Менье, Де Кейпер), было непонятно, как будут подключаться к атакам фланговые полузащитники Троссар и Де Кетеларе. На самом деле с самого начала Бельгия начала игру по продемонстрированной расстановке, но ближе к "экватору" тайма тройку защитников начали складывать Де Винтер, Мехеле и Де Кейпер. Из-за попыток украинских игроков играть персонально, опекая бельгийцев и создавая большинство в зонах при позиционной защите, команда Руди Гарсии часто пыталась это использовать. К примеру, Леандро Троссар оттягивался в достаточно широкую позицию слева в "бровку", тем самым закрывая позицию Де Кейпера, пытаясь увести с собой нашего правого защитника в то время, когда Кевин Де Брюйне предлагал свое открывание впереди. Похожая связка образовывалась и слева, где на Менье выдвигался Миколенко, а Шарль Де Кетеларе предлагал себя в свободной зоне.

При этом Украина играла плотно в защите, но с отсутствием "остроты" впереди, хотя возможности убежать в контратаку несколько раз были. Выбор Сергея Реброва поставить слева Судакова получился не очень удачный. Георгия откровенно "тянуло" ближе к центру, чем во фланг, вывод – никакой помощи Яремчуку впереди и скоростной опасности слева. Пропущенный мяч пришел от самого активного игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, который после подачи со стандарта расположился между Яремчуком и Сычем (вышедшим вместо травмированного Конопли) и переправил кожаного в сетку.

Второй тайм начался с владения мячом Украины, а Георгий Судаков и дальше забывал, на какой позиции играет. Если в перерыве это не было идеей главного тренера, то его позиция при нашем контроле выглядит несколько странной. Он, как и во всех своих привычных матчах за клуб и сборную, начал “предлагать” себя партнерам, опускаясь почти в линию к центральным защитникам, оставляя фланг для Виталия Миколенко.

До получения досадной травмы Алексея Сыча, заставляющего нервничать всю страну перед ответным матчем, оставляя нашу команду вообще без номинальных правых "фулбеков", опасности как таковой не было. А вот после того, как Алексей покинул границы поля, последовало три замены, которые на первый взгляд воспринялись странно. Вместо “введения” в игру Богдана Михайличенко наш коуч выпускает дебютанта Егора Ярмолюка, Гуцуляка и Ваната, чтобы еще больше вызвать удивление у болельщиков. Зинченко закрыл правый фланг защиты. Шапаренко и Яремчук покинули поле, отыграв не лучшие свои матчи, Ванат вышел играть по позиции, а вот Алексей Гуцуляк занял позицию слева, не привычную для себя в клубном футболе. Замены произошли на 62-й минуте, а на 66-й минуте Гуцуляк сравнял счет, показав качество и уровень замен Реброва.

На 73-й минуте Ванат "всколыхнул" стадион, выведя нашу команду вперед, забив свой второй мяч в футболке сборной (для Гуцуляка это действие стало первым, с чем его и поздравляем). Но в дальнейшем наша команда не сбавляла темп и продолжала доминировать над оппонентом, "разбивая" попытки бельгийцев через короткий-средний пас выйти из защиты и заставляя ошибаться на своей половине поля. Третий мяч пришел после повторного углового и попытки Зинченко закрутить мяч в створ ворот, где свою левую ногу подставил центральный защитник Илья Забарный, тоже отличившись в сине-желтой футболке второй раз в карьере. После этого Руди Гарсия пытался исправить ситуацию заменами, но наши ребята полностью контролировали игру, а из общего хода событий и напряжения именно мы были ближе к четвертому мячу, чем бельгийцы к своему второму.

Сборная Украины снова на фоне "серого и бледного" первого тайма выдает отличный второй. Если быть объективным и говорить честно, это не нормально и остается проблемой нашей команды, проблемой ее мотивации и настроя тренерским штабом игроков на матч. Но также справедливости ради стоит напомнить, что матч был против топовой европейской сборной. Да, именно топовой. Сборная, в которой на воротах играет Куртуа, в полузащите Де Брюйне, а в нападении Лукаку, не является средней по европейским меркам. Сергей Станиславович произвел качественные, а главное, своевременные замены, которые "перевернули" ход игры.

Конечно, впереди игра на выезде в Бельгии, где ожидает совсем другая игра, но психологически будет точно легче, учитывая имеющийся гандикап.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Бельгия - Украина: победа Украины - 1.45, ничья - 4.90, успех Украины - 6.40. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Больше нечего сказать, кроме как поблагодарить команду за характер и самоотдачу до последней минуты противостояния. Браво, тренер! Браво, сборная!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine