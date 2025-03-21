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"Первый тайм позади, готовимся ко второму". Лидер сборной Украины отреагировал на победу над Бельгией

Национальная сборная Украины

Сохраняет спокойствие и сосредоточенность в двухматчевом противостоянии

"Первый тайм позади, готовимся ко второму". Лидер сборной Украины отреагировал на победу над Бельгией

Фото - Інстаграм Олександра Зінченка

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Лидер национальной сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на победу нашей команды в первом матче против Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций.

"Первый тайм позади, готовимся ко второму. Вместе. Слава Украине!" — написал Зинченко в своей заметке в Инстаграме.

Напомним, что ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится уже в это воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Также отметим, что Александр Зинченко в первом матче отметился голевой передачей на Владислава Ваната, который вывел сборную Украины вперед в счете.

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Украина Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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