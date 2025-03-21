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"Первый тайм позади, готовимся ко второму". Лидер сборной Украины отреагировал на победу над Бельгией
Сохраняет спокойствие и сосредоточенность в двухматчевом противостоянии
Фото - Інстаграм Олександра Зінченка
Лидер национальной сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на победу нашей команды в первом матче против Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций.
"Первый тайм позади, готовимся ко второму. Вместе. Слава Украине!" — написал Зинченко в своей заметке в Инстаграме.
Напомним, что ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится уже в это воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
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Также отметим, что Александр Зинченко в первом матче отметился голевой передачей на Владислава Ваната, который вывел сборную Украины вперед в счете.
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