"Первый тайм позади, готовимся ко второму". Лидер сборной Украины отреагировал на победу над Бельгией

Лидер национальной сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на победу нашей команды в первом матче против Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций.

"Первый тайм позади, готовимся ко второму. Вместе. Слава Украине!" — написал Зинченко в своей заметке в Инстаграме.

Напомним, что ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится уже в это воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Также отметим, что Александр Зинченко в первом матче отметился голевой передачей на Владислава Ваната, который вывел сборную Украины вперед в счете.