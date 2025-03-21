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"Спасибо сборной". В офисе президента отреагировали на победу Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Благодарность от Ермака

"Спасибо сборной". В офисе президента отреагировали на победу Украины в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 20 марта, сборная Украины переиграла Бельгию (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

После игры подопечных Сергея Реброва поздравил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Спасибо сборной Украине.

К сожалению, наша страна находится под атакой российских дронов, хотя должно быть прекращение огня, которое нарушил путин", - написал Ермак в Telegram.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Александр Бураков
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