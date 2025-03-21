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Внимательно ли вы смотрели матч Украина - Бельгия? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 20-го марта, сборная Украины, проведя великолепно второй тайм, одержала волевую победу над Бельгией 3:1 в первом матче плейоф Лиги наций 2024/25. Это была первая победа над этим соперником в истории нашей команды. Надеемся, что в ближайшее воскресенье, 23-го марта, в Генте украинцы доведут дело до итоговой победы и повысятся в Дивизион А.
Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за вчерашним историческим матчем сборной Украины, пройдя наш квиз.
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