Внимательно ли вы смотрели матч Украина - Бельгия? Квиз от UA-Футбол

Вчера, 20-го марта, сборная Украины, проведя великолепно второй тайм, одержала волевую победу над Бельгией 3:1 в первом матче плейоф Лиги наций 2024/25. Это была первая победа над этим соперником в истории нашей команды. Надеемся, что в ближайшее воскресенье, 23-го марта, в Генте украинцы доведут дело до итоговой победы и повысятся в Дивизион А.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за вчерашним историческим матчем сборной Украины, пройдя наш квиз.