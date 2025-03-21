  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Внимательно ли вы смотрели матч Украина - Бельгия? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Внимательно ли вы смотрели матч Украина - Бельгия? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Результаты пишите в комментариях

Внимательно ли вы смотрели матч Украина - Бельгия? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 20-го марта, сборная Украины, проведя великолепно второй тайм, одержала волевую победу над Бельгией 3:1 в первом матче плейоф Лиги наций 2024/25. Это была первая победа над этим соперником в истории нашей команды. Надеемся, что в ближайшее воскресенье, 23-го марта, в Генте украинцы доведут дело до итоговой победы и повысятся в Дивизион А.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за вчерашним историческим матчем сборной Украины, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
yellow-arrow
Забарный - после гола Бельгии: Хочу забивать намного больше
yellow-arrow
Трубин – о победе над Бельгией: Важный шаг для команды
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости