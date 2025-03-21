Национальная сборная Украины
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Трубин – о победе над Бельгией: Важный шаг для команды
Комментарий Анатолия
Фото: пресслужба УАФ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы над Бельгией (3:1) в первом матче плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций.
"Важный шаг для команды. Готовимся к следующему", - написал Трубин в Instagram.
Второй поединок Украины и Бельгии пройдет 23 марта, в Генке.
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