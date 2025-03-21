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Забарный - после гола Бельгии: Хочу забивать намного больше

Национальная сборная Украины
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Есть большое желание совершенствоваться

Забарный - после гола Бельгии: Хочу забивать намного больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после победы в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).

Напомним, что Илья стал автором одного из забитых мячей "сине-желтых" в ворота соперника, а также был признан лучшим игроком по итогам встречи.

"Очень приятно победить, очень важная победа не только для нас, но и для всей страны. Приятно забить гол. Я очень-очень тренируюсь для этого, потому что хочу забивать гораздо больше, чтобы радовать болельщиков, свою семью и себя. Поэтому в этом матче такой для меня бонус - то, что забил гол. Нам предстоит еще второй матч.

Наверное, начали мы играть не так активно и пропустили гол. Тем более от хорошего соперника - они забили со стандарта, где мы могли сыграть лучше. Поэтому обидно, конечно, пропускать такой простой мяч, но это хорошо, что мы собрались и активизировались, и сделали то, что должны были сделать.

Я не совершил там что-то уникальное (о забитом голе - прим.). Саша очень хорошо подал. Я хочу забивать гораздо больше, тем более в сборной, потому что этого мне не хватает. Надеюсь, что в будущем будет еще больше голов. Я думал, что передо мной сыграют, но уже видел, что никто не играет, и решил сам", - сказал Забарный.

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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Бураков
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