Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией

Сборная Украины одержала важную победу над Бельгией со счетом 3:1, продемонстрировав грамотную игру и эффективность в атаке. Этот результат не только усилил позиции команды, но и показал, что у Украины есть все шансы на положительный итог в следующем матче. Однако повторная встреча будет сложнее, и важно учесть ключевые моменты первой игры, чтобы избежать ошибок и снова добиться успеха.

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Матч не был однозначным, потому сразу стоит разобрать все эпизоды, которые повлияли на исход встречи. Несмотря на неплохой старт сборная Украины потеряла инициативу спустя небольшой отрезок времени, но после перерыва команда собралась, а главный тренер сделал замены, которые сработали и принесли победу.

Как Украина обыграла Бельгию

Украина вышла на матч с правильным настроем и хорошим планом на игру. Команда уверенно использовала свои моменты, грамотно оборонялась и эффективно действовала на контратаках. И уже спустя несколько минут у нас получилось создать несколько опасных эпизодов у ворот Тибо Куртуа. Моменты имели Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Но это было больше похоже на проверку голкипера сборной Бельгии и следом соперник перехватил мяч и полностью контролировал происходящее на футбольном поле.





Де Брюйне блестящим образом находил бреши в обороне сборной Украины и не раз выводил Лукаку на ударную позицию, правда реализация подкачала. Несмотря на это полузащитник все таки нашел партнера по команде в штрафной Андрея Лунина и после стандарта точно отправил мяч на голову Лукаку, который перевел его в сетку ворот. Сборная Украины пропустила мяч в раздевалку и многие болельщики уже перестали верить, что получится зацепиться хотя бы за ничью.

После перерыва Украина вышла на поле и была противоположной версией первой половины встречи. Подопечные Сергея Реброва сразу же забрали мяч под свой контроль и поджимали соперника к воротам Тибо Куртуа. Одним из переломных моментов стал штрафной удар в исполнение Александра Зинченко. Полузащитник отправил мяч точно в дальний угол, но правда тот угодил прямиком в штангу. И вот уже спустя небольшой промежуток времени Сергей Ребров совершил тактические замены, после которых вышедший на поле игрок забил гол и сравнял счет в матче. Гуцуляк поверил в эпизод и доиграл его до конца, а бельгиец ошибся – счет 1:1 на табло.





Этот гол и стал тем самым психологическим ударом для оппонента, после которого он так и не смог собраться. Сборная Бельгии все чаще стала ошибаться у своих ворот, тем самым помогала Украине разрывать линии и подбираться все ближе для того самого удара. За пять минут номинальные хозяева поля сумели забить еще 2 быстрых гола и полностью отбросили все вопросы, связанные с победителем встречи. Главными факторами успеха стали надежная оборона, высокая реализация моментов и грамотная тактика тренерского штаба.

Что нужно улучшить во втором матче

Несмотря на победу, Украине не стоит расслабляться – второй матч может сложиться иначе. Но здесь все также стоит помнить о проблемах сборной Бельгии и бить в слабые места, что и было сделано в первом матче. Первое, что стоит сделать – это избегать мыслей об уверенности. Бельгия учтет ошибки и постарается изменить свою тактику. Украине важно сохранять концентрацию. Также стоит обратить внимание на оборону. Пропущенный гол показал, что соперник умеет находить слабые места и пользоваться ими. Во втором матче нужно действовать еще плотнее. В этой встрече сборная Украины часто отдавала инициативу. Над этим стоит поработать и все таки играть первым номером, так как именно при тотальном владении у нас получилось создавать опасные моменты у ворот соперника. Во втором матче важно избегать длительных отрезков обороны и больше играть в пас.

И теперь следует поговорить о самом важном – гибкость тактики. Сборная Бельгии выйдет на второй матч как минимум в другой схеме и с иными установками на игру. Новый главный тренер не раз отмечал вариативность своих подопечных и возможную смену расстановки. Стоит помнить о том, что соперник только строит свою команду при новом тренерском штабе. И здесь уже все зависит от Сергея Реброва и его ассистентов, которые должны прочитать оппонента и сыграть на опережение. Одним из вариантов, к которым прибегнет сборная Бельгии – это владение мячом и высокий прессинг.

Что делать с составом?

Основной состав, который вышел в первом матче в основном и останется таким. Будут вынужденные замены в оборонительной линии. Огромной потерей будет правый защитник Ефим Конопля. Украинец получил неприятную травму после нелепого эпизода с падением Троссарда. После чего его заменил Сыч, который также получил повреждение и вот здесь у Реброва стоит задачка со звездочкой, так как позицию нужно закрывать, но пока непонятно состояние Алексея и Ефима.



Также следует отдать предпочтение Гуцуляку, который замечательным образом вписался после выхода на замену. Алексея очень не хватало со стартовых минут и его напор будет очень кстати в ответной встрече. Сборная Бельгии не привыкла играть без мяча и под постоянным прессингом. Потому такие игроки как Гуцуляк должны выходить с первых минут и делать разницу на футбольном поле.



Что касается форварда, то здесь ничего не ясно. Довбик не попал в заявку Сергея Реброва из-за проблем со здоровьем, потому главный тренер прибегнул к выбору Романа Яремчука. Нападающий неплохо смотрелся, но его явно не хватает на весь промежуток матча. Да и к тому же Роман является чистым страйкером, что усложняет задачу. Форвардам такого типа постоянно нужно выкатывать мяч на ударную позицию, а в ответной встрече это будет сделать куда сложнее. Потому следует обратить внимание на Ваната, который идеально вписался в последние 30 минут игры. А вот самого Яремчука можно оставить как джокера, для выхода на замену.





Иван Калюжный также вызывает ряд вопросов. К нему не может быть претензий по отбору или же короткому пасу, но вот выносливость подводить полузащитника. Все дело в том, что он играет в УПЛ и не имеет опыта игры в нескольких играх подряд. Сергей Ребров уже сталкивался с этой проблемой, когда на третий день после игры Иван не успевал восстановиться. А вот опорная зона должна быть идеально закрыта, но Калюжный провел весь матч и существует риск, что здесь он также может не успеть отдохнуть и быть максимально готовым к ответной встрече.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Бельгия - Украина: победа Бельгии - 1.45, ничья - 4.90, успех Украины - 6.40. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Победа 3:1 – отличный результат, но впереди новый вызов. Украина показала, что может на равных играть с Бельгией и добиваться нужного результата. Во втором матче важно сохранить концентрацию, минимизировать ошибки и адаптироваться к возможным изменениям в игре соперника. Если команда снова сыграет тактически грамотно и будет эффективной в атаке, она сможет закрепить успех.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine