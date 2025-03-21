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Серьзная травма? Стали известны сроки восстановления Сыча
Проблема с правым флангом обостряется
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Правый защитник сборной Украины Алексей Сыч покинул поле из-за травмы в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).
Изначально 23-летний футболист начал этот поединок со скамейки запасных, но уже на 25-й минуте вышел с замены вместо травмированного Ефима Конопли. Во втором тайме получил повреждение сам Сыч - вместо него на поле появился Егор Ярмолюк.
По информации пресс-службы львовских "Карпат", предварительный диагноз Сыча - повреждение медиальной коллатеральной связки. Ориентировочный срок восстановления Алексея - около месяца.
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Ответный матч с Бельгией Украина сыграет 23 марта.
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