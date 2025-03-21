  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Серьзная травма? Стали известны сроки восстановления Сыча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серьзная травма? Стали известны сроки восстановления Сыча

Национальная сборная Украины
Обновлено

Проблема с правым флангом обостряется

Серьзная травма? Стали известны сроки восстановления Сыча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник сборной Украины Алексей Сыч покинул поле из-за травмы в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).

Изначально 23-летний футболист начал этот поединок со скамейки запасных, но уже на 25-й минуте вышел с замены вместо травмированного Ефима Конопли. Во втором тайме получил повреждение сам Сыч - вместо него на поле появился Егор Ярмолюк.

По информации пресс-службы львовских "Карпат", предварительный диагноз Сыча - повреждение медиальной коллатеральной связки. Ориентировочный срок восстановления Алексея - около месяца.

Читайте такжеНеприятные прогнозы. Спортивный врач назвал срок восстановления Ефима Конопли

Ответный матч с Бельгией Украина сыграет 23 марта.

По теме
yellow-arrow
Лунин: Противостояние с Куртуа - это больше для журналистов
yellow-arrow
Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни
yellow-arrow
Леоненко: Не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает
Украина Бельгия Лига Наций травма Алексей Сыч Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости