Серьзная травма? Стали известны сроки восстановления Сыча

Правый защитник сборной Украины Алексей Сыч покинул поле из-за травмы в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).

Изначально 23-летний футболист начал этот поединок со скамейки запасных, но уже на 25-й минуте вышел с замены вместо травмированного Ефима Конопли. Во втором тайме получил повреждение сам Сыч - вместо него на поле появился Егор Ярмолюк.

По информации пресс-службы львовских "Карпат", предварительный диагноз Сыча - повреждение медиальной коллатеральной связки. Ориентировочный срок восстановления Алексея - около месяца.



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Ответный матч с Бельгией Украина сыграет 23 марта.