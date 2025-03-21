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Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
Замены им не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Два правых защитника национальной команды Украины покинули расположение сборной. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол.
Ефим Конопля и Алексей Сыч сегодня днем отправились из гостиницы команды. Для них мартовский сбор завершен.
Вчера оба футболиста получили повреждения в первом матче плей-офф за выход в Лигу А против Бельгии. Конопля провел на поле первые 25 минут, после чего его заменил Сыч. А уже на 62 минуте вынужденная замена потребовалась и защитнику "Карпат".
Пока неизвестно, на какой срок выбыли два футболиста. На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров отметил, что у Сыча тяжелая травма.
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Наставник также добавил, что новых футболистов сборная вызвать не будет. К ответному матчу против Бельгии, который запланирован на 23 марта в Генке, будут готовиться остальные игроки.
Напомним, что вчерашний поединок пропустили Артем Довбик и Валерий Бондарь. Первый подхватил инфекцию, второй – получил травму.
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