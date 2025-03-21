Национальная сборная Украины
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Судаков выложил пост, посвященный победе над Бельгией
Поблагодарил фанов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу "сине-желтых" в первом матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).
"1/2✅ Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться", – лаконично написал Судаков в Instagram.
Ответный матч Украины и Бельгии пройдет в воскресенье, 23 марта.
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