Судаков выложил пост, посвященный победе над Бельгией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу "сине-желтых" в первом матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).

"1/2✅ Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться", – лаконично написал Судаков в Instagram.

Ответный матч Украины и Бельгии пройдет в воскресенье, 23 марта.



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