Леоненко: Не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко проанализировал победу сборной Украины над национальной командой Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф за выход в дивизион A Лиги наций.

"Во-первых, поздравляю Украину с победой. Но мы снова продолжаем хорошо играть только один тайм. Первый тайм был беззубым и скучным. Такое ощущение, что на льду играли, потому что почему-то падали. После первого тайма телевизор хотелось выбросить и спать лечь.

А вот второй тайм - это другое дело. Хорошо, что у нас полкоманды можно поменять, только я не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает. Всю нашу атаку можно было смело менять еще в первом тайме, один Цыганков что-то старался.

Бельгийцы тоже ничего не показали, только - бесполезный контроль мяча в первом тайме, но во втором - бельгийский шоколад растаял, а мы побежали. Большой толчок нашей победе дал крайний защитник соперника, которого обокрал Гуцуляк. Это придало смелости нашей команде. Но надо учиться играть два тайма, а не один", - подчеркнул Леоненко.