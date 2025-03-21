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Лунин: Противостояние с Куртуа - это больше для журналистов
Ничего принципиального
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин подвел итоги победного матча против Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).
- Сегодня было принципиальное противостояние голкиперское Куртуа - Лунин.
- Я бы так очень не сказал. Это больше, наверное, для журналистов, для прессы, для людей. Сегодня играли две команды, и я считаю, что в целом была более-менее равная игра. Но спасибо команде, очень хороший второй тайм.
- Сегодня по ходу игры сборная Украины перестраивалась. Как думаешь, где нашли те моральные ресурсы в первую очередь?
- Я считаю, что сейчас не тот момент, когда мы можем очень на что-то жаловаться. Мы знаем, за какую страну играем, за каких людей - за воинов. Мы должны делать хорошо свое дело, - сказал Лунин.
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