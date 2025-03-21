Праздник на нашей улице. Акценты зрителя на игре Украины с Бельгией

Честно говоря, так и не понял, к чему были все эти разговоры о том, что нам не важен результат в Лиге наций, и чуть ли не лучше будет проиграть бельгийцам. Как до сих пор не могу понять традиционной мантры о третьесортности этого турнира. Мы в спорте, или где? А для спортсмена важна победа в любом соревновании. Аминь.

Когда ЛН была еще в проекте, меня терзали смутные сомненья по поводу ее целесообразности и эффективности. Но первый же цикл их блестяще опроверг, а последующие лишь укрепляли во мнении: если бы ЛН не было, ее следовало бы придумать. А в том, что она особенно нужна таким, как Украина, был уверен сразу.

Да, это действительно турнир №3 после Мундиаля и Евро. Но официальный турнир, не идущий в сравнение с товарищескими матчами. И жизнь показала, что участники относятся к нему серьезно, а финальная пулька в элите смотрится буквально на одном дыхании. По своей зрелищности нередко превосходя кульминации тех же ЧМ и ЧЕ.

И зрителю абсолютно безразлично, почему именно это происходит. Но шансов увидеть футбол в чистом виде здесь бывает больше. Эксперименты, раскованность и что там еще - главное, что ЛН с ходу и прочно заняла свою нишу. В любом случае, это лучше, чем “товарняки”. Ах да, еще и бонусом - шанс путевки на фестиваль “с черного хода”.

Как водится в королевстве кривых зеркал, где самым красивым в футболе почитают счет на табло, именно эту возню за “лишний билетик” у нас и возводят в главную степень. Не возможность строить команду в боевых условиях, не свежий воздух турнира для раскрепощенных, а пресловутое “пролезть хоть чучелом, хоть тушкой”.

Для меня ЛН самодостаточна. Давайте вспомним, как мы радовались, когда команда Шевченко уверенно вышла в дивизион сильнейших. Как негодовали, когда нас убрали оттуда медицинские (!) власти. Как переживали, когда не удалось сразу вернуться. Как боялись составить компанию футбольным “карликам”. Как вновь мечтали о классе “А”.

Для главной команды страны нет второстепенных игр, тем паче, если уж они официальные. Она - лицо нашего футбола. А сегодня она еще и единственный его представитель, способный конкурировать на более-менее приличном уровне. И нам еще перебирать харчами и заниматься расчетами в пользу лазеек для ущербных?

Лично я, как и писал в прошлый раз, просто болел за свою команду и просто рад за неожиданно приятный исход ее поединка. Впрочем, не просто, а довольно-таки рад. А неожиданность эта усиливает ощущение столь редкого для нашей улицы футбольного праздника. И самое главное - у команды была игра!

Меня совершенно не волнуют проблемы бельгийских индейцев - почему они не смогли предстать перед нами во всеоружии. У нас своих проблем - выше крыши. Не говоря уже о прочем, мы - единственная страна, чьи команды три года не знают, что такое свое поле. Возможны сравнения с Израилем, но все же в футболе это вам не это.

И уж совершенно точно, у Бельгии менталитет победителей. В том смысле, что они там не занимаются подсчетами в пользу бедных, а намерены вернуться в высший дивизион по праву сильного. Но вчера в Мурсии сильными оказались не они.

Матч смотрелся. Без острых моментов прошло лишь с пол-тайма в первые полчаса - между сэйвами Куртуа и Лунина. В дальнейшем - таки-да, на одном дыхании. Насчитал свыше десятка эпизодов, которые волновали кровь болельщика по-взрослому. И что отрадно, после перерыва - на решающем этапе тон задавала команда Реброва.

Пропустив гол от Лукаку в концовке первого тайма, затем нам понадобились примерно те же пол-тайма - чтобы сравнять счет, и еще тринадцать минут - чтобы доказать свое превосходство в этот день на этом поле. Хотя, на мой взгляд, все стало ясно на 73-й минуте - когда Ванат вывел Украину вперед. Дальше был только контрольный выстрел.

Безусловно, на победу мы “наиграли”. Хотя, исходя из соотношения реальных шансов, как раз третий гол выглядит необязательным. Но кого из нас это огорчит?

Предпосылки для достойного ответа Бельгии возникали и до гола Гуцуляка. А за шесть минут до него после штрафного удара Зинченко соперника выручила лишь стойка ворот. Как показали дальнейшие события, камбэк был неминуем, он уже был в пути.

Эта удивительнейшая особенность команды Реброва: привычка отыгрываться и переламывать ход событий в свою пользу. На сей раз это уже вам не Мальта с Македонией. Да и локальная значимость результата уровнем повыше будет. А вы давайте, брюзжите про то, что сначала они создают себе этот геморрой сами.

Я - любитель, а не эксперт. Посему меня интересуют не львы с тиграми, кующие результат, и не невидимые миру труженики. Как раз наоборот - те, кто бросается в глаза. Вчера это однозначно был, в первую очередь, Зинченко. Причем в разных ипостасях. Это был лидер, способный повести за собой и взорвать игру.

После него назову Цыганкова - спасибо, что здоров. Он также принял участие в двух третях самых знаменательных атакующих предприятий команды. В тройку включу Лунина, хоть и не являюсь его фанатом - ощущение уверенности было, и команде оно передавалось. А в личной дуэли с де Брюйне счет 3:0 в пользу нашего кипера.

Кстати, невзирая ни на что, именно хваленый пресловутый и не доигравший до конца де Брюйне остался самой яркой фигурой матча в целом. Он участвовал во всех пяти опасных моментах своей команды, отдав ассист и завершая лично все остальные.

То есть, де Брюйне регулярно угрожал - до поры до времени, Куртуа так же выручал наравне с Луниным, Лукаку забил. А выиграли мы. Что еще нужно болельщику, чтобы достойно проводить вечер трудного дня? Наверное, не ныть о том, что рано радоваться и впереди вторая серия. Праздник есть праздник, похмелье будет завтра.

Сама жизнь в это страшное время приучила нас жить сегодняшним днем и радоваться самому поводу для радости. Он у нас есть. Да, я тоже вспомнил Францию, превратившую в тлен нашу фору в два мяча. Но, во-первых, та команда была в разы мощнее нынешней Бельгии. А во-вторых, та Украина была менее предприимчивой.

По мне, самое главное - чтобы мы продолжали играть в футбол, а не защищали эту фору. Вне зависимости от счета и исхода, демонстрировали своей игрой, что достойны возвращения в ряды сильнейших - что наше место там. Это и стало бы самым ценным достижением для команды Реброва, вчера проведшей свой лучший матч.

Даже как-то стало жаль его хейтеров. Хотя, смотрю, они уже начинают очухиваться…

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