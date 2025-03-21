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Национальная сборная Украины

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Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни

Национальная сборная Украины

Также готовится и другой футболист, который находится в лазарете

Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни

Getty Images/Global Images Ukraine

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Национальная сборная Украины провела первую тренировку после матча против Бельгии в Мурсии. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол.

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Сегодня днем ​​на занятие отправились те футболисты, которые вчера вышли из замены или не появились в игре. Также к ним присоединился Александр Зинченко, в активе которого все 90 минут против Бельгии.

Стоит отметить возвращение Артема Довбика. Неизвестно, занимался ли он уже в общей группе, однако нападающий вместе со всеми отправился на тренировочную сессию. То же касается и Валерия Бондаря. Именно эти два футболиста вчера не попали в заявку Сергея Реброва на поединок с “красными дьяволами”.

Наставник “сине-желтых” ранее сообщал, что 18 марта Довбик обратился к врачам с высокой температурой. На следующий день, 19 марта, Артем прибыл в гостиницу команды в Мурсии в отдельном автомобиле в маске. Лишь через некоторое время приехали остальные футболисты.

Бондарь провел открытую тренировку 19 марта перед матчем против Бельгии вместе с физиотерапевтом – Валерий не занимался в общей группе.

В расположении сборной в Мурсии осталось 23 футболиста. Отметим, что размер заявки на матч составляет 23 исполнителя.

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Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта. На этом поединке, который начнется в 21:45 по Киеву, ожидается аншлаг, ведь все билеты проданы. В частности, будет заполнен и украинский выездной сектор – туда пропуски на матч раскупили за считанные часы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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