Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни
Также готовится и другой футболист, который находится в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Украины провела первую тренировку после матча против Бельгии в Мурсии. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Сегодня днем на занятие отправились те футболисты, которые вчера вышли из замены или не появились в игре. Также к ним присоединился Александр Зинченко, в активе которого все 90 минут против Бельгии.
Стоит отметить возвращение Артема Довбика. Неизвестно, занимался ли он уже в общей группе, однако нападающий вместе со всеми отправился на тренировочную сессию. То же касается и Валерия Бондаря. Именно эти два футболиста вчера не попали в заявку Сергея Реброва на поединок с “красными дьяволами”.
Наставник “сине-желтых” ранее сообщал, что 18 марта Довбик обратился к врачам с высокой температурой. На следующий день, 19 марта, Артем прибыл в гостиницу команды в Мурсии в отдельном автомобиле в маске. Лишь через некоторое время приехали остальные футболисты.
Бондарь провел открытую тренировку 19 марта перед матчем против Бельгии вместе с физиотерапевтом – Валерий не занимался в общей группе.
В расположении сборной в Мурсии осталось 23 футболиста. Отметим, что размер заявки на матч составляет 23 исполнителя.
Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта. На этом поединке, который начнется в 21:45 по Киеву, ожидается аншлаг, ведь все билеты проданы. В частности, будет заполнен и украинский выездной сектор – туда пропуски на матч раскупили за считанные часы.
Популярное сейчас
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной