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Федорчук: Мы немного не угадали с тактикой и с составом

Национальная сборная Украины

Начало пошло не по плану

Федорчук: Мы немного не угадали с тактикой и с составом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал победу сборной Украины над национальной командой Бельгии (3:1) в первом поединке плей-офф Лиги наций.

"Мне кажется, что мы немного не угадали с тактикой и с составом, которые были выбраны на первый тайм матча. Из-за этого у нас первая половина игра объективно не получилась. Лишь первые минут 10 мы пытались что-то создать.

Почему ничего не получалось? Думаю, из-за того, что мы не имели двух фланговых игроков. Мы играли только через правую сторону поля, где активность демонстрировал Цыганков. Судаков в свою очередь действовал слишком близко к центру поля - остроты с левого фланга в первом тайме практически не было.

Отмечу, что замены пошли на пользу нашей команде - мы стали быстрее, динамичнее. То есть, два очень разных тайма. Во второй половине ряд наших игроков существенно прибавили. А вот Зинченко, Забарный, Цыганков и, возможно, Матвиенко - это игроки, которые ровно провели два тайма на хорошем уровне", - считает Федорчук.

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Украина Бельгия Олег Федорчук Лига Наций
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
21.03.2025 в 15:58
Олег, а чому Забарний став левом матчу?!; у нас не було флангових гравців чи дехто не виконав вказівок ГТ?!; а чому не сказати, що пару гравців, як мінімум випало з гри?!; для того і є ГТ який в перерві налаштував гравців на план "В" і провів вдалі заміни і команда зробила результат; гра в Бельгії покаже чи команда правильно оцінює свої можливості і спроможна вийти в дивізіон "А" - всі аргументи на нашій стороні і Бельгія це не команда топ-10 на даний момент;
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Комментарии 1
zubrenok1956 (житомир)
21.03.2025 в 15:58
Олег, а чому Забарний став левом матчу?!; у нас не було флангових гравців чи дехто не виконав вказівок ГТ?!; а чому не сказати, що пару гравців, як мінімум випало з гри?!; для того і є ГТ який в перерві налаштував гравців на план "В" і провів вдалі заміни і команда зробила результат; гра в Бельгії покаже чи команда правильно оцінює свої можливості і спроможна вийти в дивізіон "А" - всі аргументи на нашій стороні і Бельгія це не команда топ-10 на даний момент;
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