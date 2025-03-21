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Федорчук: Мы немного не угадали с тактикой и с составом
Начало пошло не по плану
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук проанализировал победу сборной Украины над национальной командой Бельгии (3:1) в первом поединке плей-офф Лиги наций.
"Мне кажется, что мы немного не угадали с тактикой и с составом, которые были выбраны на первый тайм матча. Из-за этого у нас первая половина игра объективно не получилась. Лишь первые минут 10 мы пытались что-то создать.
Почему ничего не получалось? Думаю, из-за того, что мы не имели двух фланговых игроков. Мы играли только через правую сторону поля, где активность демонстрировал Цыганков. Судаков в свою очередь действовал слишком близко к центру поля - остроты с левого фланга в первом тайме практически не было.
Отмечу, что замены пошли на пользу нашей команде - мы стали быстрее, динамичнее. То есть, два очень разных тайма. Во второй половине ряд наших игроков существенно прибавили. А вот Зинченко, Забарный, Цыганков и, возможно, Матвиенко - это игроки, которые ровно провели два тайма на хорошем уровне", - считает Федорчук.
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