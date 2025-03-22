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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бельгия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины

Все решится в Генке!

Бельгия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче этого противостояния украинская сборная под руководством Сергея Реброва оформила феерический победный камбэк против "красных дьяволов" и сделала серьезную заявку на получение права сыграть в элитном дивизионе Лиги наций.

На этот же раз уже национальная команда Бельгии Руди Гарсии выступит номинальным хозяином поединка.

Примечательно, что эти сборные дважды в своей истории встречались на официальном уровне: в прошлый четверг, и на предыдущем Евро на полях Германии. Тогда, кстати, на немецком форуме украинцы и бельгийцы расписали мировую - 0:0.

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Ответный матч плей-офф за слот в дивизионе A Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Бельгии и Украины состоится в воскресенье, 23-го марта 2025-го года, в 21:45. Встреча пройдет в бельгийском Генце, на стадионе "Сегека-Арена".

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
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