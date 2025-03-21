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Национальная сборная Украины

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Матч сборной Украины в Испании посетило 8 767 зрителей. В Польше и Чехии посещаемость была в 1.5-2 раза больше

Национальная сборная Украины
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Сухая статистика без каких-либо выводов

Матч сборной Украины в Испании посетило 8 767 зрителей. В Польше и Чехии посещаемость была в 1.5-2 раза больше

realmurcia.es

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Во четверг, 20 марта, сборная Украины в первом матче плей-офф раунда Лиги наций обыграла сборную Бельгии 3:1.

Условно домашний матч наша команда проводила в испанской Марсии на стадионе "Нуэва-Кондомина", который вмещает 31 179 зрителей.

Согласно официальным данным УЕФА, матч Украина – Бельгия посетил 8 767 зрителей.

Этот показатель существенно ниже тех, которые были в условно домашних матчах нашей сборной в этой Лиги наций в Польше и Чехии.

Украина – Бельгия 3:1 (Мурсия, Испания) – 8 767 зрителей

Украина – Чехия 1:1 (Польша, Вроцлав) – 14 734 зрителя

Украина – Албания 1:2 (Чехия, Прага) – 15 500 зрителей

Украина – Грузия 1:0 (Польша, Познань) – 21 000 зрителей

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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