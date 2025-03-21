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Матч сборной Украины в Испании посетило 8 767 зрителей. В Польше и Чехии посещаемость была в 1.5-2 раза больше
Сухая статистика без каких-либо выводов
realmurcia.es
Во четверг, 20 марта,
Условно домашний матч наша команда проводила в испанской Марсии на стадионе "Нуэва-Кондомина", который вмещает 31 179 зрителей.
Согласно официальным данным УЕФА, матч Украина – Бельгия посетил 8 767 зрителей.
Этот показатель существенно ниже тех, которые были в условно домашних матчах нашей сборной в этой Лиги наций в Польше и Чехии.
Украина – Бельгия 3:1 (Мурсия, Испания) – 8 767 зрителей
Украина – Чехия 1:1 (Польша, Вроцлав) – 14 734 зрителя
Украина – Албания 1:2 (Чехия, Прага) – 15 500 зрителей
Украина – Грузия 1:0 (Польша, Познань) – 21 000 зрителей
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