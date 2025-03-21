Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беланов - о Бельгии: Случается, что у того или иного соперника уровень уже не тот, который был раньше
Обладатель "Золотого мяча" оценил первый матч Украины и Бельгии и дал прогноз на второй
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" Олег Беланов поделился ожиданиями от вчерашнего поединка Украина – Бельгия (3:1) в первой из двух дуэлей плей-офф Лиги наций.
– Что скажете о вчерашней победе Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций?
– Прежде всего хочу поздравить нашу сборную с выигрышем у такого непростого соперника, которым являются бельгийцы. Ребята - молодцы, смогли проявить характер и волю к победе. Я очень рад этому. После первого тайма, который, к сожалению, сложился не в нашу пользу, во втором сумели переломить ход игры и добиться желаемого результата.
Скажу откровенно: я перед матчем рассчитывал на ничью, ведь как бы там ни было, а Бельгия есть Бельгия. Но вместе с тем не учел одну особенность: время идет, и случается, что у того или иного соперника уровень уже не тот, который был раньше.
Если говорить о нашей сборной, то очень хотелось бы, чтобы тренеры больше доверяли молодым футболистам, которые могут показать себя с лучшей стороны. Это в свое время мы видели на примере "Барселоны" и сборной Испании, которые разрывали все, что двигалось.
Поэтому победа над Бельгией свидетельствует о том, что мы растем в своем уровне, и наша молодежь начинает понимать, что нужно демонстрировать свои хорошие качества, а не наоборот. Могу сказать одно: Сергей Ребров на правильном пути.
– Каким вам видится ход событий во втором поединке?
Понятное дело, что бельгийцам нужно будет думать о том, как на своем поле забить два мяча - и тогда в этой дуэли будет паритет. Поэтому главное для нашей сборной – ни в коем случае этого не допустить. Понятно, что бельгийская сборная, которая еще до поединка в Мурсии считалась фаворитом этого противостояния, играть исключительно от обороны дома не станет. Поэтому нашей команде нужно быть достаточно внимательной.
В игре с таким соперником важно соблюдать игровую дисциплину, при этом применять те качества, которые могут гарантировать положительный результат – самоотдачу и волю к победе. Уверен, что при большом желании наша сборная способна достичь положительного результата. Я верю в Реброва и наших футболистов.
Популярное сейчас
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом