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Куртуа: Мы говорили с Луниным после матча. Надеюсь, что в воскресенье Бельгия забьет больше

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тибо отдал должное Андрею

Куртуа: Мы говорили с Луниным после матча. Надеюсь, что в воскресенье Бельгия забьет больше

realmadrid.com

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии после поражения от Украины (1:3) в первом матче плей-офф Лиги наций признался, что после поединка пообщался с голкипером украинской команды и партнером по "Реалу" Андреем Луниным.

"Думаю, нам нужно спокойно все проанализировать и постараться выиграть во второй игре. Надеюсь, нам удастся добыть победу дома. Сборная Украины – сильная команда, но, полагаю, мы можем приложить максимум усилий и выиграть во втором поединке.

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Мы говорили с Луниным после поединка. Андрей провел отличный матч, спокойно сыграл, сделав несколько прекрасных сейвов. Он классный голкипер, но, надеюсь, в воскресенье мы сможем забить больше. Повторюсь, Андрей – прекрасный человек и отличный вратарь", – сказал Куртуа.

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Напомним, что ответный матч в Бельгии состоится в воскресенье, 23 марта, и начнется в 21:45.

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Украина Бельгия Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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