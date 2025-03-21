Беньо: В Бельгии будет совсем другая игра, давление будет с первых минут

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает ассистентом в болгарском "Лудогорце", поделился ожиданиями от ответного матч плей-офф Лиги наций , в котором Украина после победы 3:1 на выезде сыграет с Бельгией.

- Учитывая, что в Бельгии нас ждет игра от обороны больше, кто по вашему мнению должен сыграть на позиции правого защитника?

- У нас осталось по сути только два игрока такого плана. Это Михайличенко и Сваток. Богдан, как мы знаем, больше на атаку работает, а Саша Сваток играл несколько матчей правым защитником еще в "Днепре-1", я помню. Поэтому может быть такой вариант: Миколенко слева, Сваток справа, а в центре Забарный и Матвиенко.

В таких условиях уже и наши уже вингеры могут спокойно в атаку, потому что сзади есть надежные защитники, которые будут мало подключаться впереди. Потому что Бельгии не будет что терять. Они будут на нашей половине поля, будет много фланговых атак, много подач.

Хотя, возможно, мы их удивим, будем играть высоко, прессинговать, не давать им разворачивать эти атаки. Это уже другой вопрос, как тренерский штаб построит игру, понимаете?

- Еще одна проблемная позиция из-за отсутствия Мудрика - левый вингер. Вчера здесь сыграли Судаков и Гуцуляк. Как оцените их действия и как, по вашему мнению, решить эту проблему?

- Тренерский штаб видит игроков, чувствует, кто насколько готов. Для Жоры Судакова эта позиция не чужая, он и в "Шахтере" здесь играл, и в молодежной сборной достаточно часто. Даже во взрослой сборной, кажется, Ребров его уже использовал здесь.

Хотя, конечно, Гуцуляк - это природный вингер. Тем более надо учитывать, что в Бельгии будет больше пространства впереди у нас, его надо будет использовать. Потому что Жора больше в центре играет, на мяче, а если бельгийцы будут больше первым номером играть, то появится пространство - будет смысл, чтобы скоростные вингеры - Гуцуляк или Назаренко - вбегали в него. Потому что нам кровь из носу нужно будет забивать гол там.

Варианты есть. Тот же Цыганков может и слева, и справа сыграть. Гуцуляк так же, они могут меняться по ходу матча.

- Какого в целом противостояния ожидаете в Бельгии, команду которой мы теперь знаем немного лучше после того, как у нее сменился тренер?

- Будет совсем другая игра, это сто процентов. Это уже команда, которая будет играть перед своими болельщиками. Весь стадион их будет поддерживать, гнать с первых минут. Это будет давление на наших игроков с первых минут.

Если первые минуты выдержат это давление, то начнут стараться первый гол быстро забить. Нам надо будет как можно дальше их от своих ворот отодвинуть и постараться на первых минутах забить. Было бы хорошо.

- Какие слабые стороны бельгийцев вы бы выделили?

- Думаю, во втором тайме вчера наш тренерский штаб их увидел. Их можно очень высоко встречать, прессинговать - видите, они ошибаются под давлением. Да, есть Куртуа, который имеет спокойствие с мячом, но если правильно направить прессинг, не давать Тибо времени думать, этим можно воспользоваться.

Потому что не могу сказать, что их защитники имели все уж очень большое спокойствие с мячом. Наши Забарный и Матвиенко намного лучше работают с мячом под давлением.

Да, у них мощные линия атаки и средняя линия, но в защите есть проблемы. Гол Гуцуляка это и показал.