Леоненко: Зинченко? У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, проанализировал игру отдельных футболистов в матче плей-офф раунда Лиги наций Украина - Бельгия (3:1).

– В этом матче травмы получили Конопля и Сыч. Это случайность или неправильная подготовка?

– Конечно, случайность. Конопля упал на голеностоп, а у Сыча с коленом проблема.

– Как вам Зинченко на позиции правого защитника?

– А он вообще знает, что рывки нужно делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч мельчил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28.

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– Что скажете о нападающих – Яремчуке и Ванате?

– Мне больше понравился забивший, а это Ванат. Во втором тайме нужно всю нашу атаку отмечать. Последовала совсем другая игра, когда Ребров провел замены.

– Как вы думаете, "джокеры" первого матча, тот же Гуцуляк и Ванат должны играть с первых минут во второй встрече?

– По идее должны Гуцуляк и Ванат, потому что они доказали Реброву, что лучше тех, кто вышел в основе. Но тут еще не ясно, вылечится ли Довбик.