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Леоненко: Зинченко? У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт как всегда проехался по Александру

Леоненко: Зинченко? У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, проанализировал игру отдельных футболистов в матче плей-офф раунда Лиги наций Украина - Бельгия (3:1).

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– В этом матче травмы получили Конопля и Сыч. Это случайность или неправильная подготовка?

– Конечно, случайность. Конопля упал на голеностоп, а у Сыча с коленом проблема.

– Как вам Зинченко на позиции правого защитника?

– А он вообще знает, что рывки нужно делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч мельчил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28.

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– Что скажете о нападающих – Яремчуке и Ванате?

– Мне больше понравился забивший, а это Ванат. Во втором тайме нужно всю нашу атаку отмечать. Последовала совсем другая игра, когда Ребров провел замены.

– Как вы думаете, "джокеры" первого матча, тот же Гуцуляк и Ванат должны играть с первых минут во второй встрече?

– По идее должны Гуцуляк и Ванат, потому что они доказали Реброву, что лучше тех, кто вышел в основе. Но тут еще не ясно, вылечится ли Довбик.

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Украина Бельгия Виктор Леоненко Александр Зинченко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.03.2025 в 20:06
На счёт ускорения от Зинченко можно забыть, этого не было и не будет. Леоненко требует то чего никогда не было. У нас в принципе нет скоростных игроков, бегал только Чмудрик, и то на мельдонии.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
21.03.2025 в 20:06
На счёт ускорения от Зинченко можно забыть, этого не было и не будет. Леоненко требует то чего никогда не было. У нас в принципе нет скоростных игроков, бегал только Чмудрик, и то на мельдонии.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2025 в 19:09
А ви точно експерт? Скажіть що небуть, як експерт! - Пук!
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avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2025 в 19:17
Редакція в екстазі з цих деградантів - ще бульбіка мілю через день цитують . Нам назло , а катцапсьм абиватєлям "вмокнуца в родноє гоніво" .
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