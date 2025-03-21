Вирт: Есть победа, но эта победа пока ничего не дает нам

Известный в прошлом украинский вратарь, а сейчас главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий поделился впечатлениями от победного матча сборной Украины над Бельгией (3:1) в Лиге наций.

"Конечно, эмоции положительные. Есть победа! Но! Есть такое "но" – эта победа пока ничего не дает нам. Потому что еще есть второй матч. И нужно максимально подготовиться к нему. Нужно показать такую же игру и такой же хороший результат.

Но в целом в первом поединке где-то были два разных тайма. В первой половине встречи было хорошее начало, были атаки. Но этот пропущенный мяч от Лукаку повлиял на команду психологически. А во втором тайме совсем другая картинка была на поле. Это был совсем другой футбол от Украины. Это был агрессивный футбол. Наша команда много времени провела в атаке и забила три гола. Украинцы имели еще ряд голевых моментов. Потому в целом только положительно можно говорить об этой игре и о результате", - сказал Вирт.