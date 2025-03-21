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Вирт: Есть победа, но эта победа пока ничего не дает нам
Впереди еще ответный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в прошлом украинский вратарь, а сейчас главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий поделился впечатлениями от победного матча
"Конечно, эмоции положительные. Есть победа! Но! Есть такое "но" – эта победа пока ничего не дает нам. Потому что еще есть второй матч. И нужно максимально подготовиться к нему. Нужно показать такую же игру и такой же хороший результат.
Но в целом в первом поединке где-то были два разных тайма. В первой половине встречи было хорошее начало, были атаки. Но этот пропущенный мяч от Лукаку повлиял на команду психологически. А во втором тайме совсем другая картинка была на поле. Это был совсем другой футбол от Украины. Это был агрессивный футбол. Наша команда много времени провела в атаке и забила три гола. Украинцы имели еще ряд голевых моментов. Потому в целом только положительно можно говорить об этой игре и о результате", - сказал Вирт.
Напомним, что овтетный поединок состоится в воскресенье, 23 марта.
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