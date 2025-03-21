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Вирт: Есть победа, но эта победа пока ничего не дает нам

Национальная сборная Украины

Впереди еще ответный матч

Вирт: Есть победа, но эта победа пока ничего не дает нам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом украинский вратарь, а сейчас главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий поделился впечатлениями от победного матча сборной Украины над Бельгией (3:1) в Лиге наций.

"Конечно, эмоции положительные. Есть победа! Но! Есть такое "но" – эта победа пока ничего не дает нам. Потому что еще есть второй матч. И нужно максимально подготовиться к нему. Нужно показать такую же игру и такой же хороший результат.

Но в целом в первом поединке где-то были два разных тайма. В первой половине встречи было хорошее начало, были атаки. Но этот пропущенный мяч от Лукаку повлиял на команду психологически. А во втором тайме совсем другая картинка была на поле. Это был совсем другой футбол от Украины. Это был агрессивный футбол. Наша команда много времени провела в атаке и забила три гола. Украинцы имели еще ряд голевых моментов. Потому в целом только положительно можно говорить об этой игре и о результате", - сказал Вирт.

Напомним, что овтетный поединок состоится в воскресенье, 23 марта.

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Украина Бельгия Юрий Вирт
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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