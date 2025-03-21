Сборная Украины прибыла в Бельгию. ФОТО

Сборная Украины в рамках плей-офф раунда Лиги наций проводит противостояние со сборной Бельгии.

В первом матче в Испании команда Сергея Реброва победила со счетом 3:1. Ответный матч состоится в бельгийском Генке в воскресенье, 23 марта.

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В пятницу наша национальная команда уже прибыла в Бельгию. На завтра намечены традиционные предматчевые пресс-конференции и тренировки.