Леоненко: Ребров 100% не угадал со стартовым составом, Бельгия в первом тайме нихрена не показывала

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о тактике и стратегии сборной Украины в матче плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией (3:1).

- Эта игра показала, что Ребров 100% не угадал со стартовым составом, потому что в первом тайме у нас вообще ничего не получалось, при том что бельгийцы нихрена не показывали.

– Зато Ребров угадал с заменами.

– С заменами трудно было не угадать, когда полкоманды меняешь. Там даже слепой видел, что после первого тайма надо менять всю атаку, вот Ребров и поменял.

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– Во втором тайме было много замен, но Ярмоленко так и не вышел.

– Это уже вопрос к Реброву. Если он вызывает Ярмоленко, он считает, что он в порядке. Мое мнение – Ярмоленко уже давно должен освободить место в сборной молодым. Кто-то считает, что он полезен в раздевалке, но чтобы кому-то совать, нужно быть лучшим, а не просто возрастным. Кто скажет, что Ярмоленко сейчас самый лучший?