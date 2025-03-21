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Леоненко: Ребров 100% не угадал со стартовым составом, Бельгия в первом тайме нихрена не показывала
Слово экспертам
Фото: ТК Футбол
Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о тактике и стратегии сборной Украины в матче плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией (3:1).
- Эта игра показала, что Ребров 100% не угадал со стартовым составом, потому что в первом тайме у нас вообще ничего не получалось, при том что бельгийцы нихрена не показывали.
– Зато Ребров угадал с заменами.
– С заменами трудно было не угадать, когда полкоманды меняешь. Там даже слепой видел, что после первого тайма надо менять всю атаку, вот Ребров и поменял.
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– Во втором тайме было много замен, но Ярмоленко так и не вышел.
– Это уже вопрос к Реброву. Если он вызывает Ярмоленко, он считает, что он в порядке. Мое мнение – Ярмоленко уже давно должен освободить место в сборной молодым. Кто-то считает, что он полезен в раздевалке, но чтобы кому-то совать, нужно быть лучшим, а не просто возрастным. Кто скажет, что Ярмоленко сейчас самый лучший?
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