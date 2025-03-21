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Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве
Егор дебютировал в матче с Бельгией
Фото: пресслужба УАФ
В матче плей-офф раунда Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) в составе команды Сергея Реброва дебютировал полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
Он на 62-й минуте вышел на замену вместо Алексея Сыча, который получил травму.
Таким образом, Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины во главе с главным тренером Сергеем Ребровым.
В 23 матчах под руководством Реброва впервые за национальную команду также дебютировали Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив и Алексей Сыч.
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