Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве

В матче плей-офф раунда Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) в составе команды Сергея Реброва дебютировал полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Он на 62-й минуте вышел на замену вместо Алексея Сыча, который получил травму.

Таким образом, Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины во главе с главным тренером Сергеем Ребровым.

В 23 матчах под руководством Реброва впервые за национальную команду также дебютировали Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив и Алексей Сыч.