"Совсем другая история", - Вирт рассказал о соперничестве Лунина и Куртуа в Реале

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказался о соперничестве в матче Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) двух голкиперов "Реала" - украинца Андрея Лунина и бельгийца Тибо Куртуа.

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– Как считаете, это Гуцуляк удачно пробил или Куртуа немного ошибся?

– Куртуа сделал все, что должен делать вратарь. В этом эпизоде было мастерство Гуцуляка. Он действительно увидел, куда нужно пробить. Он пробил в противоход и показал свое мастерство. Я скажу, что в чемпионате Украины Гуцуляк не один такой гол забил. Он видит позицию вратаря и бьет туда, где есть свободный угол.

– Как думаете, о чем-то Анчелотти задумался после этой игры, если говорить о Лунине и Куртуе? Может, Андрей будет претендовать на место основного вратаря "галактикос"?

– Этот матч – это совсем другая история. Сборная это сборная, а чемпионат есть чемпионат. Клубный уровень – это совсем другая история. Мы не можем винить Куртуа в тех мячах, которые ему Украина забила. Я могу сказать только, что я действительно рад за Андрея. Он очень устойчив психологически. Ему где-то не хватает игровой практики в "Реале". И если Лунину дают этот шанс, он его использует на сто процентов. Мы можем вспомнить и матч на Кубок Испании против "Реала Сосьедад". Он отлично сыграл этот поединок, хотя большой игровой практики у него не было. Мы видим, что Андрей в хорошей форме. Несмотря на то, играет или не играет Лунин, если ему дают шанс, он его использует. В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс. Андрей очень хорошо отыграл. Он действовал надежно на выходах и хорошо играл ногами. Всё было на высоком уровне. Мы можем вспомнить, когда при счете 0:0 Андрей, можно сказать, прочитал замысел Лукаку и накрыл мяч. На очень хорошем и высоком уровне Лунин провел этот поединок. Но это сборная! А клубы и сборные – это разные вещи. Там другой тренер и так далее.