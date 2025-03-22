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Зинченко и Яремчук сыграли юбилейные матчи в главной команде страны

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Футболисты помогли обыграть Бельгию

Зинченко и Яремчук сыграли юбилейные матчи в главной команде страны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая встреча против "красных дьяволов" в плей-офф за место в Дивизионе А Лиги наций стала для Александра Зинченко 70-й в составе "желто-синих". В списке гвардейцев он остается 13-м и вплотную приблизился к Андрею Гусину.

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Напомним, что Николай Матвиенко провел 75 поединков и вошел в топ-10 по этому показателю, поэтому защитник "Арсенала" также может присоединиться к этому списку в течение текущего года.

В активе Романа Яремчука 60 игр. Форвард "Олимпиакоса" занимает 19-ю строчку в соответствующем списке. Впереди Сергей Сидорчук (62) и Владислав Ващук (63).

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Национальная сборная Украины Роман Яремчук Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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