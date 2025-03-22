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Зинченко и Яремчук сыграли юбилейные матчи в главной команде страны
Футболисты помогли обыграть Бельгию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая встреча против "красных дьяволов" в плей-офф за место в Дивизионе А Лиги наций стала для Александра Зинченко 70-й в составе "желто-синих". В списке гвардейцев он остается 13-м и вплотную приблизился к Андрею Гусину.
Напомним, что Николай Матвиенко провел 75 поединков и вошел в топ-10 по этому показателю, поэтому защитник "Арсенала" также может присоединиться к этому списку в течение текущего года.
В активе Романа Яремчука 60 игр. Форвард "Олимпиакоса" занимает 19-ю строчку в соответствующем списке. Впереди Сергей Сидорчук (62) и Владислав Ващук (63).
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