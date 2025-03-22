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Федорчук: То, что сборная сделала во втором тайме – вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении

Национальная сборная Украины
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Комплимент от коллеги

Федорчук: То, что сборная сделала во втором тайме – вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении

Фото з відкритих джерел

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Бывший наставник "Николаева" и винницкой "Нивы" Олег Федорчук подвел итоги первого поединка Украины с Бельгией и поделился ожиданиями от второй встречи.

"Руди Гарсия – неплохой тренер, но у него для существенных изменений было крайне мало времени. Он сам признавал это на предматчевой пресс-конференции. Мне кажется, Гарсия не смог перестроить игру. Во втором тайме ему нужно было освежать игру, выпускать новых игроков. Он упустил этот период, опоздал с заменами.

Нам повезло, что тренер только принял сборную и несовершенно знает своих игроков. В этой тренерской дуэли победил наш штаб во главе с Ребровым. Они умело отреагировали на ход игры, сделали точные замены. Можно сказать, что вынужденные замены тоже пошли на пользу нашей команды, как бы это ни звучало”.

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"Перевод Зинченко во время матча на правый фланг защиты – это интересный эксперимент. Это говорит о том, что тренерский штаб хорошо знает его качества. Александр имеет немалый опыт игры левым защитником. Он обострял, действовал из глубины. Да, Зинченко не очень силен в отборе, однако, в этой встрече Александр очень хорошо выглядел на позиции правого защитника.

Главное и единственное преимущество Бельгии – это игра на домашней арене. Разница в два мяча – это хорошо, но не стоит праздновать выход в дивизион А. Психологическое преимущество на нашей стороне, результат тоже. Но есть и проблемы, в том числе кадровые. Бельгийцы будут иметь лучшую скамейку запасных в следующей игре, больше вариативности. Напряжение будет до конца. Однако то, что наша сборная сделала во втором тайме – это вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении”, – отметил экс-тренер “Энергии” (Новая Каховка).

Ответный матч стартует в воскресенье в 21:45.

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Олег Федорчук Национальная сборная Украины
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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