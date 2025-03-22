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Федорчук: То, что сборная сделала во втором тайме – вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении
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Фото з відкритих джерел
Бывший наставник "Николаева" и винницкой "Нивы" Олег Федорчук подвел итоги первого поединка Украины с Бельгией и поделился ожиданиями от второй встречи.
"Руди Гарсия – неплохой тренер, но у него для существенных изменений было крайне мало времени. Он сам признавал это на предматчевой пресс-конференции. Мне кажется, Гарсия не смог перестроить игру. Во втором тайме ему нужно было освежать игру, выпускать новых игроков. Он упустил этот период, опоздал с заменами.
Нам повезло, что тренер только принял сборную и несовершенно знает своих игроков. В этой тренерской дуэли победил наш штаб во главе с Ребровым. Они умело отреагировали на ход игры, сделали точные замены. Можно сказать, что вынужденные замены тоже пошли на пользу нашей команды, как бы это ни звучало”.
"Перевод Зинченко во время матча на правый фланг защиты – это интересный эксперимент. Это говорит о том, что тренерский штаб хорошо знает его качества. Александр имеет немалый опыт игры левым защитником. Он обострял, действовал из глубины. Да, Зинченко не очень силен в отборе, однако, в этой встрече Александр очень хорошо выглядел на позиции правого защитника.
Главное и единственное преимущество Бельгии – это игра на домашней арене. Разница в два мяча – это хорошо, но не стоит праздновать выход в дивизион А. Психологическое преимущество на нашей стороне, результат тоже. Но есть и проблемы, в том числе кадровые. Бельгийцы будут иметь лучшую скамейку запасных в следующей игре, больше вариативности. Напряжение будет до конца. Однако то, что наша сборная сделала во втором тайме – это вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении”, – отметил экс-тренер “Энергии” (Новая Каховка).
Ответный матч стартует в воскресенье в 21:45.
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