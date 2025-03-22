Федорчук: То, что сборная сделала во втором тайме – вдохновляет. Думаю, наш тренерский штаб двигается в правильном направлении

Бывший наставник "Николаева" и винницкой "Нивы" Олег Федорчук подвел итоги первого поединка Украины с Бельгией и поделился ожиданиями от второй встречи.

"Руди Гарсия – неплохой тренер, но у него для существенных изменений было крайне мало времени. Он сам признавал это на предматчевой пресс-конференции. Мне кажется, Гарсия не смог перестроить игру. Во втором тайме ему нужно было освежать игру, выпускать новых игроков. Он упустил этот период, опоздал с заменами.

Нам повезло, что тренер только принял сборную и несовершенно знает своих игроков. В этой тренерской дуэли победил наш штаб во главе с Ребровым. Они умело отреагировали на ход игры, сделали точные замены. Можно сказать, что вынужденные замены тоже пошли на пользу нашей команды, как бы это ни звучало”.