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"Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку

Национальная сборная Украины

Всем мест не хватит

"Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-защитник "Днепра" Сергей Беженар хотел бы увидеть в составе национальной команды футболистов, не попавших в заявку.

"Ребров отказался от качественных исполнителей. Но это его выбор, и он за него ответственен. По моему мнению, в ситуации, когда сборная потеряла Мудрика, нам на фланге полезен был бы Зубков. Также не понимаю, почему нет в команде Бражко. Он очень сильный игрок, который не только эффективно действует на своей позиции в полузащите, но и много работает на оборону и атаку”, – сказал Беженар.

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Сергей Николаевич провел 23 встречи в футболке "сине-желтых" в период с 1992 по 1997 годы.

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Национальная сборная Украины Сергей Беженар Александр Зубков Владимир Бражко
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Yurko-Zahid (Hagerstown)
22.03.2025 в 05:05
"Также не понимаю, почему нет в команде Бражко". Ну... подивіться сьогоднішню гру молодіжки проти словенців. Ще трохи таких "ефективних дій у півзахисті", і його навіть туди більше не викликатимуть.
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Комментарии 1
Yurko-Zahid (Hagerstown)
22.03.2025 в 05:05
"Также не понимаю, почему нет в команде Бражко". Ну... подивіться сьогоднішню гру молодіжки проти словенців. Ще трохи таких "ефективних дій у півзахисті", і його навіть туди більше не викликатимуть.
Ответить
0
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