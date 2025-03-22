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"Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
Всем мест не хватит
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-защитник "Днепра" Сергей Беженар хотел бы увидеть в составе национальной команды футболистов, не попавших в заявку.
"Ребров отказался от качественных исполнителей. Но это его выбор, и он за него ответственен. По моему мнению, в ситуации, когда сборная потеряла Мудрика, нам на фланге полезен был бы Зубков. Также не понимаю, почему нет в команде Бражко. Он очень сильный игрок, который не только эффективно действует на своей позиции в полузащите, но и много работает на оборону и атаку”, – сказал Беженар.
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Сергей Николаевич провел 23 встречи в футболке "сине-желтых" в период с 1992 по 1997 годы.
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