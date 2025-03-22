"Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку

Экс-защитник "Днепра" Сергей Беженар хотел бы увидеть в составе национальной команды футболистов, не попавших в заявку.

"Ребров отказался от качественных исполнителей. Но это его выбор, и он за него ответственен. По моему мнению, в ситуации, когда сборная потеряла Мудрика, нам на фланге полезен был бы Зубков. Также не понимаю, почему нет в команде Бражко. Он очень сильный игрок, который не только эффективно действует на своей позиции в полузащите, но и много работает на оборону и атаку”, – сказал Беженар.