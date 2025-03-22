Журналист: Сборная без Мудрика понравилась больше. Все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле

Сергей Тищенко прокомментировал итог первого матча раунда плей-офф Лиги наций между сборной Украины и Бельгии.

"Очень может быть, что Максим Таловеров – главный герой игры против Бельгии. Если бы не травма защитника "Плимута", то с большой вероятностью Украина играла бы в три центральных защитника. Никто не знает, какой бы был результат в таком случае. Сваток явно не был готов к игре против Бельгии".