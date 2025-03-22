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Журналист: Сборная без Мудрика понравилась больше. Все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле
Футболисты действовали как один коллектив
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сергей Тищенко прокомментировал итог первого матча раунда плей-офф Лиги наций между сборной Украины и Бельгии.
"Очень может быть, что Максим Таловеров – главный герой игры против Бельгии. Если бы не травма защитника "Плимута", то с большой вероятностью Украина играла бы в три центральных защитника. Никто не знает, какой бы был результат в таком случае. Сваток явно не был готов к игре против Бельгии".
"Кстати, мне сборная Украины без Михаила Мудрика понравилась больше, чем с ним. На поле было больше командного футбола, все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле. Мы победили бельгийцев именно благодаря командной игре, в тренерской дуэли, а не благодаря индивидуальностям", – написал Тищенко в своем Telegram-канале.
В текущем сезоне ЛНУ Мудрик сыграл пять матчей.
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