  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Журналист: Сборная без Мудрика понравилась больше. Все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Сборная без Мудрика понравилась больше. Все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле

Национальная сборная Украины
Обновлено

Футболисты действовали как один коллектив

Журналист: Сборная без Мудрика понравилась больше. Все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сергей Тищенко прокомментировал итог первого матча раунда плей-офф Лиги наций между сборной Украины и Бельгии.

"Очень может быть, что Максим Таловеров – главный герой игры против Бельгии. Если бы не травма защитника "Плимута", то с большой вероятностью Украина играла бы в три центральных защитника. Никто не знает, какой бы был результат в таком случае. Сваток явно не был готов к игре против Бельгии".

Читайте также"Уверен, что он не употреблял допинг". Ярмоленко высказался о ситуации с Мудриком

"Кстати, мне сборная Украины без Михаила Мудрика понравилась больше, чем с ним. На поле было больше командного футбола, все отрабатывали на оборону, меньше эгоизма и потерь на поле. Мы победили бельгийцев именно благодаря командной игре, в тренерской дуэли, а не благодаря индивидуальностям", – написал Тищенко в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне ЛНУ Мудрик сыграл пять матчей.

По теме
yellow-arrow
Экс-футболист Карпат предположил, почему на воротах играл Лунин, а не Трубин
yellow-arrow
Косырин: Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Нашим игрокам есть что доказывать
yellow-arrow
"Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
Национальная сборная Украины Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tyschenko Serhiy
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
22.03.2025 в 07:20
Мудрик был лучшим нашим игроком осенью, вся острота в атаке от него шла, но к сожалению сборной надо учиться без него играть, потому что скорее всего будет минимум 2 года дисквалификации.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
MaximSK (Киев)
22.03.2025 в 07:20
Мудрик был лучшим нашим игроком осенью, вся острота в атаке от него шла, но к сожалению сборной надо учиться без него играть, потому что скорее всего будет минимум 2 года дисквалификации.
Ответить
0
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
22.03.2025 в 06:09
головна зірка тулаверов жаль не зіграв
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
22.03.2025 в 06:04
Очень странная оценка игры.Оказывается самое главное,что не было Мудрика.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости